Vroegere tuintjes verdwijnen voor pittoresk groen in het Prins Mauritspark Gudrun Steen

06 oktober 2020

14u42 0 Nieuwpoort De laatste fase van de herinrichting van het Prins Mauritspark in Nieuwpoort is gestart. De vroegere toontuintjes maken plaats voor een centrale groene plek die één geheel zal vormen met de rest.

De werken in het Prins Mauritspark zijn al een eindje aan de gang, maar tegen het voorjaar van volgend jaar moet alles achter de rug zijn. Het stadsbestuur investeert een kwart miljoen euro in de laatste fase. De aannemer zal de wandelpaden, het meubilair en de keermuurtjes wegnemen. De tuinplanten, haagstructuren en de exoten zal hij rooien. De bomen zal hij zoveel mogelijk behouden. In plaats van toontuintjes komt er één tuin met een grote vijver en een pad in staptegels. Vanop het nieuwe meubilair zal je vanaf volgend voorjaar kunnen genieten van al dat moois te midden van bloemen.