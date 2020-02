Vroeger gebouw vredegerecht licht op ’s avonds GUS

13 februari 2020

10u44 0 Nieuwpoort Fluvius plaatste projectoren waardoor het vroegere gebouw van het vredegerecht in de Langestraat in Nieuwpoort terug oplicht.

Van zodra de openbare verlichting brandt, gaan ook de lichten op het gebouw aan. De verlichting legt het accent op de details in de architectuur. Tot aan de Eerste Wereldoorlog bevond zich daar het stadhuis. Daarna vonden het vredegerecht en het politiekantoor er onderdak. Op vandaag zijn de stedelijke dienst Veiligheid, Preventie en Mobiliteit er gehuisvest. De investering past in de aandacht die het stadsbestuur heeft voor zijn historisch erfgoed. Dat staat nu letterlijk en figuurlijk in het licht.