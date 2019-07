Vrijspraak voor vermeende slag aan ‘womanizer op leeftijd’ Jelle Houwen

04 juli 2019

Een jongeman uit Nieuwpoort is door de strafrechter in Veurne vrijgesproken voor een slag die hij zou hebben uitgedeeld aan een man van 50. De feiten vonden vorig jaar plaats tijdens een feest voor St. Patrick’s Day in Sint-Joris. N.G. beweerde dat hij er een slag had gekregen van A.D. maar er waren geen getuigen van de feiten. Enkel zijn eigen vrouw beweerde dat ze de feiten ook had gezien maar is geen objectieve getuige. “Wat wel vaststaat is dat A.D. die man gezegd heeft dat hij hen gerust moest laten en hem zelfs een ‘zielige halve bok’ noemde’, sprak de advocaat van A.D. “Maar hij heeft hem nooit geslagen. Die man is immers 50 jaar en ondanks zijn leeftijd en de aanwezigheid van zijn eigen vrouw een womanizer op leeftijd. Hij probeerde avances te maken tegen de vriendin van A.D., amper 20 jaar jong. Mijn cliënt liet weten dat hij dat zielig vond, meer niet. Ik vermoed dat hij gewoon wat teveel Guiness had gedronken en zelf gevallen is. Of hij viel nog iemand anders lastig.” De rechter sprak A.D. vrij.