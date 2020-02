Vluchtelingen kraken vakantiehuisje in Sint-Joris Bart Boterman

15 februari 2020

16u09 17 Nieuwpoort Eigenaars van een vakantiehuisje in Sint-Joris bij Nieuwpoort stelden vrijdagnacht vast dat er was ingebroken in hun eigendom. De politie spreekt van krakers.

Het fornuis was gebruikt, er waren etensresten te vinden en in de bedden was geslapen. Drie flessen wijn, een afstandsbediening en de sleutels van de woning waren verdwenen. Een trainingsbroek werd achtergelaten. De politie vermoedt dat vluchtelingen er verbleven hebben. Het kraken van het vakantiehuisje op het Sint-Jorisplein moet gebeurd zijn tussen donderdagmorgen en vrijdagavond.