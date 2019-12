Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort test recyclage van slooprijpe boten in polyester: “Maak er balken voor onze aanlegsteigers van” GUS BBO

09 december 2019

14u14 4 Nieuwpoort De Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort test momenteel de recyclage van drie schepen in polyester. Die worden herwerkt tot bruikbare materialen zoals planken voor de aanlegsteigers. Boten die jaren ongebruikt in de jachthaven liggen, zullen zwaarder belast worden.

“We hebben ingetekend op het project Vlaanderen Circulair, dat ondernemers wil stimuleren om producten te hergebruiken”, legt Maarten Desloovere van VY Nieuwpoort uit. “In de tweede helft van de vorige eeuw startte de massale bouw van schepen en pleziervaartuigen in polyester in plaats van hout en metaal. Veel van die vaartuigen zijn nu rijp voor de sloop. Omdat er nog geen firma’s zijn die zich toeleggen op de sloop van polyesterschepen, willen we daarin een trekkersrol spelen. Momenteel zit het in testfase en laten we drie vaartuigen recycleren. Bedoeling is dat daaruit een nieuw product op de markt komt dat wij terug kunnen gebruiken in onze jachthaven. We denken aan balken voor onze aanlegsteigers.”

Geen heksenjacht

“Uiteraard zullen we geen heksenjacht houden op slooprijpe vaartuigen. De eigenaar moet er steeds mee instemmen. Wel is het zo dat we boten die jaren ongebruikt in onze jachthaven een zwaardere vergoeding opleggen. Het zal dus voor de eigenaars voordeliger zijn om hun vaartuig te laten recycleren. Voor een normale boot van tien meter zal de eigenaar tussen de 1.000 en 1.500 euro moeten ophoesten als hij het laten recycleren. Dat is goedkoper dan de zwaardere opslag voor langdurige stilstand die hij anders moet betalen. Die bedraagt, afhankelijk van de grootte van de boot, tussen de 100 en 300 euro per jaar", aldus Maarten Desloovere.

Het project krijgt de steun van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.