Visserijfeesten zondag en vissershulde maandag gaan door GUS

08 juni 2019

15u51 0 Nieuwpoort Vandaag zaterdag heeft Nieuwpoort zijn jaarlijkse visserijfeesten afgelast. Morgen zondag en ook maandag gaan de geplande activiteiten wel door.

“Door de sterke wind was het te gevaarlijk om de kraampjes bij de vismijn op te stellen”, motiveert schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V). “Daarom hebben we alle activiteiten afgelast. Morgen is de vissmoefelmarkt wel open van 10 tot 21 uur. De officiële opening van de feesten plannen we zondag om 10.30 uur. Ook maandag gaat de vissershulde vanaf 10 uur gewoon door.”

Zondag bieden de lokale vishandelaars en horecazaken allerlei hapjes aan. Tussendoor zijn optredens gepland. Om 11 uur treedt de Nieuwpoort Concert Band op. Na de middag is het de beurt aan The Subtitles en ’s avonds aan Sons Saucises. Danny Huyghebaert toont om 16.30 uur hoe je op professionele wijze een vis fileert. Aansluitend kan je een publieke visverkoop meepikken in de visveiling. De opbrengst gaat naar de IBIS school in Oostende. Maandag om 10 uur brengt het stadsbestuur een ingetogen hulde aan de op zee omgekomen of vermiste vissers. Na de misviering in de verkoophal van de Vismijn zegent de pastoor de vissersvaartuigen langs de kade. Tot slot gaat het naar het vissersmonument op het Fonteineplein.