Visser wil na maand ontberingen op zee 'steakske' eten en knalt onder invloed tegen gevel: drie maanden rijverbod Jelle Houwen

01 juli 2019

Een 23-jarige visser uit Nieuwpoort heeft drie maanden rijverbod gekregen van de politierechter voor een verkeersongeval onder invloed. Op 1 april vorig jaar knalde K.V. om 2 uur ’s nachts tegen de gevel van een woning. De schade was al bij al beperkt maar K.V. bleek 1.24 promille in zijn bloed te hebben. Dat is een vrij laag alcoholgehalte toch leek hij ook dronken te zijn en werd hij daar ook vervolgd. Daarnaast had hij ook nog geen twee jaar zijn rijbewijs. “Mijn cliënt is een stoere visser die soms een maand lang op zee zit”, sprak zijn advocaat. “Dat is zeer hard labeur en hij slaapt er soms maar 4 uren per nacht. Die avond was hij terug aan land gegaan en had hij erg zin in een sappig steakske met wat drank. Daardoor is het wat uit de hand gelopen en had hij zijn wagen niet meer onder controle. Het feit dat hij dronken leek moet ook binnen die ontberingen en slaaptekort te zien zijn: zijn lichaam kon er niet meer tegen.” De man kreeg ook 1.600 euro boete en moet zijn theoretisch rijexamen overdoen.