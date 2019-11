Visser Fernand Mussche (56) uit Nieuwpoort gestorven na val in water in Milford Haven, weduwe blijft diep bedroefd achter Bart Boterman

12 november 2019

15u20 5 Nieuwpoort De 56-jarige visser Fernand ‘Ferre’ Mussche uit Nieuwpoort is maandagnacht om het leven gekomen in Milford Haven in Wales. De man was matroos op het de Z.15 ZILVERMEEUW uit Zeebrugge. Toen hij van de kaai op het schip wilde springen, viel hij in het water. Onderweg naar het ziekenhuis is Fernand overleden. “Hij was de beste echtgenoot die je je kon voorstellen”, snikt zijn echtgenote Patricia Calcoen (56).

Echtgenote Patricia vernam dinsdagmorgen rond 4 uur het verschrikkelijke nieuws. “De reder stond aan mijn deur. Ik kon het amper geloven, dat mijn ‘Ferre’ er niet meer is. Ik ben er ziek van”, getuigt Patricia. Wat er precies met Fernand Mussche is gebeurd maandagnacht, wordt onderzocht door de Britse autoriteiten. Fernand was één van de zes bemanningsleden van de Z.15 Zilvermeeuw.

“Naar wat ik heb vernomen van de bemanning, liep het fout toen ze in de dokken van Milford Haven aan boord wilden klimmen. Blijkbaar lag het schip te ver van de kade. Normaal gezien hebben ze een loopplank, maar die lag nog in Zeebrugge. Mijn man had moeite om op het schip te kruipen en sprong vooraan op het dek. Hij moet echter gevallen zijn en sukkelde in het water”, vertelt Patricia.

“Hubert en Alain (collega-vissers, red.) zijn hem met reddingsvesten achterna gesprongen. Maar Fernand is niet van de lichtste en hem aan boord krijgen verliep moeilijk. Op het schip had Fernand nog een hartslag, maar onderweg naar het ziekenhuis zou hij zijn overleden. Dat is toch tenminste wat men mij vertelt. De politie zegt dat het onderzoek nog loopt", aldus de erg aangeslagen Patricia Calcoen.

Al visser sinds zijn dertiende

Sinds 1981 was het echtpaar gehuwd. “Hij was zo’n brave man, de beste echtgenoot die ik mij kon voorstellen. Nooit kon ik voor hem iets verkeerd doen. Nooit heeft hij iets willen verbieden. Altijd stond hij klaar", gaat Patricia verder. Fernand was al visser sinds zijn dertiende. “Het vissersleven in zijn bloed. Fernand mocht over vier jaar op pensioen, maar zag dat niet zitten. Hij zou wellicht nog jaren verder blijven vissen, want dat was zijn leven. Op 56-jarige leeftijd was hij zelfs nog bezig met een extra opleiding voor machinist, dat toont iets over zijn motivatie. In de visserswereld was hij enorm graag gezien. Ferre wou voor iedereen goed doen en was altijd goed gezind. Aan boord stond hij erom gekend een harde werker te zijn. Vroeger dan alle anderen stond hij op de kaai te wachten om te vertrekken.”

Emotionele Facebookpost van dochter Ellen

Ook dochter Ellen Mussche reageert diep bedroefd op het overlijden van haar vader, met een bericht op Facebook. “Gisterenavond hadden we nog gebeld en zo gelachen. Je woorden van toen ben ik niet vergeten: ‘Zorg goed voor de kleine Mussche. Love you.’ Ik wil wakker komen uit deze rotdag, je kunnen vastnemen en zeggen dat alles goed komt. Je bent er altijd voor me geweest, dag en nacht stond je voor me klaar! Zelfs tijdens de bevalling van Mason was je erbij. Tegen wie moet ik nu zagen en met wie moet ik nu lachen? Om van Mason nog maar te zwijgen”, schrijft ze. Van vrienden uit de visserswereld blijven intussen steunbetuigingen komen op sociale media.

Fernand en Patricia hadden samen in totaal vier kinderen, maar moesten in 2001 afscheid nemen hun toen 8-jarige dochter Shauni na een verkeersongeval. “Een enorme klap voor ons, die we samen heel ons leven met ons meedroegen. Nu moet ik ook van mijn man afscheid nemen”, zegt Patricia nog.

Lichaam nog in beslag genomen

Wanneer Fernand Mussche wordt begraven, is nog niet geweten. “Zijn lichaam is nog in beslag genomen. De politie moet eerst zeker zijn dat hij niet geduwd is. Het kan mogelijk nog twee weken duren vooraleer Ferre hier is en ik afscheid kan nemen. Het is verschrikkelijk. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga hem zo hard missen”, aldus de erg aangeslagen vissersvrouw.