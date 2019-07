Vismijn boert goed: bijna 214 ton vis verhandeld in een half jaar GUS

01 juli 2019

09u17 3 Nieuwpoort “De 29 verschillende vissersschepen brachten de eerste zes maanden 213.598 kilo vis aan wal bij onze vismijn”, evalueert schepen Kris Vandecasteele (CD&V). “Dat is 54 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar.” En er zijn een aantal opvallende vaststellingen.

“We zitten al op een omzet van één miljoen euro”, klinkt Vandecasteele tevreden. “Van de 29 vaartuigen komen er 81 procent uit ons land. De rest zijn Nederlandse en Franse vissers. Opmerkelijk is dat de aanvoer van garnalen met 77 procent is gestegen. In de media verscheen nochtans het omgekeerde door de globale opwarming maar wij zien dat niet in onze cijfers. Naast garnalen zijn tong, tarbot, pladijs en hondshaai de meest aangevoerde soorten. Dit jaar hebben we ook meer aanvoer van wulken. Vorig jaar stond de teller op twee ton terwijl die nu al op veertien ton staat.”