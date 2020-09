Vijf mensen geëvacueerd uit appartementsgebouw op Zeedijk door brandende vogelnesten in schacht Bart Boterman

17u36 2 Nieuwpoort Op de Zeedijk van Nieuwpoort is woensdagnamiddag rond 14 uur brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Daarbij werden vijf aanwezige bewoners uit voorzorg geëvacueerd. De brand bevond zich in een schacht, ter hoogte van de zevende en achtste verdieping van het gebouw.

Volgens de brandweer waren er werken aan de gang in het gebouw. Arbeiders waren roofing aan het branden op de achtste verdieping, ter hoogte van de koker. Door een kleine spleet raakte een deel van de gloeiend hete roofing echter in de schacht, waar zich enkele vogelnesten bevonden. Die waren in brand gevlogen, met hevige rookontwikkeling tot gevolg. De brandweer ontruimde het gebouw omdat de ernst toen nog niet duidelijk was.

Initieel werd van bovenaf geblust, door van op het dak bluswater te spuiten in de schacht via de schoorsteen. Vervolgens werd ook nog een gat gemaakt in de schacht ter hoogte van de brandhaard om het vuur volledig te kunnen bestrijden. De interventie had behoorlijk wat voeten in de aarde. Pas rond 17 uur keerden de brandweerlieden van Nieuwpoort en Oostduinkerke richting de kazerne en mochten de geëvacueerde bewoners opnieuw naar binnen. De schade bleef uiteindelijk vrij beperkt.