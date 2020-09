Vier jongeren dringen ‘s nachts flatgebouw binnen en richten schade aan met brandblusser Bart Boterman

07 september 2020

11u21 1 Nieuwpoort Vier jongeren hebben zich zondagnacht aan vandalisme bezondigd, nadat ze waren binnengedrongen in een appartementsgebouw in de Albert I-laan in Nieuwpoort. Daarbij gebruikten ze onder meer een brandblusapparaat.

De politie werd rond 1.40 uur verwittigd door een bewoner, toen iemand met een brandblusapparaat een deur van een appartement stond te bewerken. Onder andere de klink brak af. Bij een andere bewoner, op een andere verdieping, stonden drie personen op de deur te bonken. Ook de brandmelder, om het brandalarm in werking te doen treden door het breken van het glas, werd stuk gemaakt.

De politie snelde ter plaatse en trof nog een dader aan. Het gaat om een 25-jarige man uit Veurne. Hij had nog het brandblusapparaat, waarmee hij de deur beschadigde, in de hand. De man werd tijdelijk opgesloten in de politiecel voor openbare dronkenschap en verstoring van de openbare orde. Allicht volgt nog een gepeperde schadefactuur. De politie spoort de andere verdachten nog op.