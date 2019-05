VIDEO. Zwaar stuk betonnen gevel van dakgoot stort opeens op straat Jelle Houwen

15u39 24 Nieuwpoort In de Koningin Elisabethlaan in Nieuwpoort liepen de bewoners donderdagmiddag de schrik van hun leven op.

Een enorme betonnen dakgoot met een stuk dak en gevel stortten er rond 14.15 uur opeens met donderend geraas naar beneden. Honderden kilo’s beton en bakstenen lag er verspreid over het voetpad. Hoe het komt dat de constructie het opeens begaf is niet duidelijk. Wellicht gaat het gewoon om ouderdom van de gevel. Het was een enorm geluk dat op dat moment niemand op het voetpad liep en geraakt werd. Vlak voor het huis stond wel de Mercedes van de bewoonster maar die liep al bij al geringe schade op. De andere wagens kregen maar enkele kleine stukjes tegen de carrosserie. De brandweer werd opgeroepen om de plaats te beveiligen maar er werd voor gekozen om de straat meteen af te sluiten. Er komt een stabiliteitsexpert ter plaatse om te kijken wat er nu met de woning moet gebeuren. Ook de coördinator van de gemeente is aanwezig.