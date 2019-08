VIDEO ‘Sociale tuimelaar’ komt wrakkenduikers groeten: “Hij maakte enkele sprongen en

voerde precies een show op”

Bart Boterman

29 augustus 2019

13u24 30 Nieuwpoort Vlaamse wrakkenduikers kregen afgelopen weekend onverhoeds en verbluffend gezelschap in de Noordzee, van een tuimelaar. “Hij was heel nieuwsgierig en draaide op een meter afstand om ons heen. Een magisch moment", getuigt Louise Haaker (24) uit Leuven. Volgens marien bioloog Jan Haelters (KBIN) gaat het om een gekende bewoner van de Noordzee. “We noemen hem de ‘sociale tuimelaar’. Hij komt vaak duikers en schepen begroeten en is goed te herkennen. Een opvallend fenomeen.”

Vorig weekend gingen Louise Haaker (24) en haar duikbuddy Walter Etienne (54) uit Leuven wrakkenduiken in de Noordzee, mee met het schip Dive Star uit Nieuwpoort. Zondagmiddag was het scheepswrak SS Trifels voor de kust van Duinkerke aan de beurt, een 130 meter lang cargoschip van de nazi’s. Het ligt op 35 meter diepte en werd in 1941 met een torpedo tot zinken gebracht. Vanuit Nieuwpoort is het zo'n 30 kilometer varen. “Nog voor onze duik zagen we de dolfijn al af en toe in de verte, maar na de duik hadden we echt geluk”, vertelt Louise.

Show opvoeren

“De andere duikers waren al terug op de boot geklommen en floten naar de dolfijn. We draaiden ons om en zagen het dier onze richting uit zwemmen, waarop het even later met sierlijke sprongen aankwam. De tuimelaar was heel nieuwsgierig en maakte enkele rondjes rondom ons, vanop slechts een meter afstand. We waren verbluft. Een magisch moment", aldus Louise. “Hij voerde precies een show op. De dolfijn volgde ons richting de boot en bleef daar nog een tijdje rond ons zwemmen. Walter kon alles filmen. Hoewel we de dag ervoor al door een nieuwsgierige zeehond benaderd werden, was dit echt het hoogtepunt van ons Noordzeeweekend", besluit Louise.

Zwarte littekenstreep

Volgens marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) is deze tuimelaar een gekende bezoeker van de zuidelijke Noordzee. “Deze specifieke tuimelaar duikt heel vaak op bij schepen en duikers. Hij is inderdaad erg nieuwsgierig en totaal niet bang voor mensen. We noemen hem de ‘sociale tuimelaar’. Ik herken hem meteen aan de de zwarte littekenstreep tussen de rugvin en staartvin”, duidt Haelters na het bekijken van de video. Het litteken is te zien na ongeveer 25 seconden in het filmpje.

In een rapport over zoogdieren in de Belgische Noordzee in 2018 wijdde de marien bioloog een hoofdstuk aan ‘sociale tuimelaars’, waarvan er enkele zijn in de Noordzee en Atlantische oceaan. Dit dier is vorige zomer minstens zes keer met zekerheid van dichtbij gezien door schippers of duikers voor de kust van De Panne, Koksijde of Nieuwpoort. “De tuimelaar woont rond het wrak SS Trifels, wellicht omdat er veel voedsel te vinden is. Soms maakt hij uitjes richting de westkust en wordt hij in Belgische wateren gezien. Tuimelaars komen overigens niet zo vaak voor in het Belgische deel van de Noordzee. Heel zelden wordt eens een groepje gezien. Solitaire tuimelaars zijn mogelijk verstoten door de groep en vinden geen nieuwe groep om zich bij aan te sluiten", stelt Jan Haelters.

Opnieuw gesignaleerd

“Waarom de dieren toenadering zoeken tot mensen bestaan enkele theorieën. Het is mogelijk dat ze een trauma doormaakten in een groep of zich nooit sociaal aangepast hebben binnen de groep van soortgenoten”, aldus de bioloog. Intussen zou de tuimelaar volgens hem opnieuw zijn gesignaleerd bij een schip in de buurt van de zandbank Oostdyck. “Ik roep op om voorzichtig te zijn. Niet snel varen en laat het dier zelf komen indien het daar zin in heeft. Jaag het zeker niet op”, besluit Haelters. Een echte naam heeft de ‘sociale tuimelaar’ nog niet gekregen.