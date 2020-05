Verzwakt zeehondje gered op Nieuwpoorts strand Bart Boterman

08 mei 2020

14u52 2 Nieuwpoort Natuurgids Luc David, de Nieuwpoortse brandweer en Sea Life Blankenberge hebben vrijdagmorgen een uitgeput en ziek zeehondje gered op het Nieuwpoortse strand. “Al enkele dagen had ik het beestje in het oog. Het bleef de hele tijd rond het Loodswezenplein hangen maar zag er uitgeput uit. Vrijdagmorgen om 7 uur ben ik de wacht gaan houden en zag ik het zeehondje liggen aan de vloedlijn. Het zou wellicht sterven van ontbering dus hebben we actie ondernomen”, zegt Luc David.

Eerder al had Luc al een infobord over zeehonden laten plaatsen nabij het Loodswezen om wandelaars op afstand te houden, omdat het jonge ‘gewone’ zeehondje er telkens opdook. “De toestand van het dier ging echter elke dag achteruit en het was heel mager geworden. Mijn voormalige collega’s van de brandweer zijn het dier komen vangen. Dat verliep zonder al te veel moeite. Sea Life is het beestje ophalen halen en gaat eerst voorbij de dierenarts”, aldus Luc David.

De jonge gewone zeehond lijkt nog geen jaar oud. “Normaal gezien worden zeehondjes geboren in de maand juni, maar dit lijkt een laatkomertje want het is nog klein. Waarom het beestje zo verzwakt is, is voorlopig onbekend. Het dier lag volledig plat op de grond en dat betekent weinig goeds. Een gezonde zeehond ligt in banaanhouding”, aldus Luc David.

Laat zeehonden met rust!

Hij roept wandelaars nogmaals op om afstand te houden van zeehonden. “Als een zeehond op het strand ligt, rust die meestal gewoon wat uit. Een minderheid van de dieren is verzwakt en dat merk je dus aan de houding. In het laatste geval kan je Sea Life bellen op het nummer 0477/345.890 en een foto en locatiegegevens sturen via WhatsApp. Zij bekijken dan of het nodig is om het dier al dan niet op te halen”, besluit Luc David.