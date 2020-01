Vermiste Juliette Goormans (14) uit Namen gesignaleerd in Nieuwpoort en Koksijde Bart Boterman

19 januari 2020

12u53 0 Nieuwpoort Het vermiste meisje Juliette Goormans (14) uit Namen is gesignaleerd in Nieuwpoort. Dat bevestigt de lokale politie Westkust. Het meisje at er een spaghetti in een restaurant en werd ook opgemerkt in de Kinderlaan. De politie is hevig op zoek naar het meisje, maar voorlopig is ze nog niet teruggevonden.

Juliette Goormans werd vrijdag iets voor 8 uur het laatst gezien toen ze thuis in Namen vertrok naar het busstation. Daar moest ze de bus nemen naar haar school in Vedrin, maar ze kwam er niet aan. Zaterdagochtend verspreidde Child Focus een opsporingsbericht met foto. “Juliette Goormans heeft een tengere lichaamsbouw en donkerbruin halflang haar dat vastgebonden is met een elastiek en bruine ogen. Op het moment van de verdwijning droeg ze een roze jeans, fuchsia jas, een zwarte hoodie, witte sneakers en een roze rugzak van Kipling”, luidt de beschrijving van het meisje.

Restaurantuitbater herkent meisje

Een restaurantuitbater uit Nieuwpoort zag dat opsporingsbericht en herkende het meisje aan de hand van de foto en de beschrijving. Juliette Goormans was vrijdag een spaghetti komen eten in de zaak. Later zou het meisje in de Kinderlaan in Nieuwpoort zijn gesignaleerd. Ze verplaatst zich met de kusttram. Zaterdagvoormiddag zou ze dan weer gezien zijn in twee vakantieparken in Oostduinkerke om naar het toilet te gaan. Rond de middag ging ze dan weer iets eten op restaurant in Koksijde-Bad. Een overleden familielid zou een bootje hebben liggen in de haven van Nieuwpoort, mogelijk de reden waarom ze naar de westkust trok.

Ook Franse politie ingelicht

De politie Westkust deed al verschillende pogingen om het meisje terug te vinden, maar dat leverde voorlopig geen resultaat op. “We zijn niet zeker dat het vermiste meisje zich nog in onze zone bevindt. Ook de Franse collega’s zijn ingelicht, voor mocht ze zich voorbij de landsgrens hebben begeven”, duidt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust. Het onderzoek is in handen van het parket van Namen. Wie Juliette gezien heeft of weet waar ze verblijft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30300 of via Child Focus op het nummer 116000.