Verkeerslichten op Albert I-laan en andere mobiliteitskwesties GUS

27 september 2019

13u43 2 Nieuwpoort Er komen verkeerslichten op de Albert I-laan bij de Louisweg en de Victorlaan in Nieuwpoort. Dat was te horen op de gemeenteraad. Er kwam daarnaast kritiek op de gebrekkige verkeersdoorstroom in Nieuwpoort-Bad

De werken in de Albert I-laan zijn al een tijdje aan de gang. Nicolas Vermote (PRO) stelde zich tijdens de gemeenteraad de vraag hoe je verkeerslichten op twee kruispunten kan verzoenen met een vlotte passage van het verkeer. “Die verkeerslichten zullen zorgen voor extra veiligheid vooral dan voor overstekende voetgangers en fietsers”, antwoordde burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). Tegen de kerstperiode moet het stuk bij de Victorlaan zijn afgewerkt. Het verkeer van Nieuwpoort-Bad naar het stadscentrum moet omrijden via de Kinderlaan en daar knelt volgens raadslid Matthias Priem (N-VA) het schoentje. “Op drukke dagen loopt het verkeer helemaal in de soep. Dit is niet leuk voor zowel de toeristen die lang moeten aanschuiven als voor de middenstanders.” Jo Rousseau (PRO) stelde voor om op drukke momenten de Albert I-laan, die evenwijdig loopt met de Zeedijk, af te sluiten en dus te kiezen voor een autoluwe winkelstraat. “De middenstanders staan daarvoor niet te springen en er zijn ook nogal wat garages in die laan”, aldus Vanden Broucke. “Het is inderdaad een paar keer fout gelopen met het verkeer maar toen heb ik het verkeer laten regelen door de lokale politie en werden de verkeerslichten anders ingesteld. We gaan na of het invoeren van tweerichtingsverkeer in de Elisalaan een oplossing kan zijn. Ik vrees echter dat het verkeer ook dan zal vastzitten op de Kinderlaan. Het seizoen is nu voorbij en met het voorspelde herfstweer zal de massa toeristen wegblijven.”