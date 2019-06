Verkeer slibt dicht in Nieuwpoort, PRO pleit voor mobiliteitsplan GUS

14 juni 2019

14u08 4 Nieuwpoort “Op drukke, zonnige dagen sta je tussen Nieuwpoort-Stad en de zee stil”, weet PRO-raadslid Nicolas Vermote. “Onze stad heeft dringend nood aan een mobiliteitsplan. Ik zal dat voorstellen op de gemeenteraad van deze maand.”

“De aanpassingswerken om het verkeer aan de sluizen naar Lombardsijde vlotter te laten verlopen zijn een druppel op een hete plaat”, somt Nicolas de knelpunten op. “Ik betwijfel of de heraanleg van de Albert I-laan voor een vlotte verkeersdoorstroom zal zorgen. Ook in de Franslaan is het niet meteen veilig. We mogen niet vergeten dat er binnen een aantal jaar 1000 wooneenheden bijkomen in het project van de uitbreiding van de jachthaven. Ook dat zal de verkeersdruk opdrijven. Het is een achterhaald idee om het verkeer tot bij de zee te laten parkeren. We moeten nadenken over randparkings in combinatie met elektrische shuttlediensten of deelfietsen. Tot slot pleiten we voor snelheidsbeperkende maatregelen. Een mobiliteitsplan kan Nieuwpoort een boost geven. Mobiliteit, ecologie en veiligheid moeten op één lijn staan.”