Verdachte man probeert woning binnen te dringen via garagepoort Siebe De Voogt

19 juli 2020

11u22 0 Nieuwpoort Een bewoonster van een woning in de Langestraat in Nieuwpoort belde zaterdagnacht rond 2 uur de politie op. Een verdachte man probeerde haar huis binnen te dringen via de garagepoort.

De vrouw was wakker geschrokken door het lawaai dat de verdachte maakte. Hij probeerde eerst de poort open te trekken. Toen dat niet lukte, begon de man tegen de garagepoort te schoppen. Hij raakte uiteindelijk niet binnen. De politie Westkust stelde vast dat de poort beschadigd was en dat de verdachte wellicht ook een aanhangwagen voor de deur doorzocht. Uiteindelijk bleek niets gestolen te zijn. Van de verdachte ontbreek elk spoor. Het is niet duidelijk wat precies zijn bedoelingen waren. De politie is een onderzoek gestart.