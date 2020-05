Veertiger die bij woninginbraak Mercedes stal, riskeert 30 maanden cel Bart Boterman

19 mei 2020

11u58 0 Nieuwpoort Het Openbaar Ministerie heeft 30 maanden cel gevorderd voor een inbreker (46) die op 17 augustus 2019 een Mercedes C-klasse stal in Nieuwpoort.

Guljano S. betrad het huis om twee uur ’s nachts. De deur was niet op slot. Hij ging aan de haal met een uurwerk en autosleutels en stoof weg met het voertuig. In de wagen lagen nog een portefeuille, dvd-speler, wijnglazen, een houten tafeltje en een pet. Het onderzoek startte en ANPR-camera’s registreerden het voertuig in Wilrijk. Voor zich uit reed een BMW, die ook werd gesignaleerd bij de inbraak in Nieuwpoort. Uiteindelijk werd de man gearresteerd in Antwerpen in het bijzijn van een kompaan. Op de achterbank van de BMW werd de pet uit de Mercedes aangetroffen.

Guljano S. ontkende lang de inbraak, maar ging na confrontatie met aangetroffen DNA toch over tot bekentenissen. Hij zit al de hele tijd in voorhechtenis en kwam dinsdag voor de Veurnse strafrechter. Er werd 30 maanden cel gevorderd. Om de kompaan voor de rechtbank te brengen, had het Openbaar Ministerie niet genoeg bewijzen. “Mijn cliënt zit al negen maanden in voorhechtenis en heeft zijn lesje nu wel geleerd. Ik vraag u om de straf te beperken, omdat de redelijke termijn overschreden is”, sprak de raadsman van Guljano S.

Hertrouwde vrouw

De rechtbank hield een videoconferentie met de beklaagde vanuit de gevangenis. Die uitte zijn spijt en verontschuldigde zich ruimschoots. Hij begon ook meermaals te huilen en stelde dat hij z'n kinderen al lang niet meer had gezien, twintig kilo vermagerd is en zijn vrouw intussen hertrouwd is. De rechtbank merkte op dat hij in 2018 al tot vier jaar cel werd veroordeeld voor een inbraak. Vonnis op 26 mei.