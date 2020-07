Veelpleger opgepakt na nieuwe winkeldiefstal, dit keer in Colruyt Bart Boterman

03 juli 2020

10u38 0 Nieuwpoort In de supermarkt Colruyt in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort is donderdag iets voor 19 uur een winkeldief (40) opgepakt. De man staat bij de politie gekend als een veelpleger. Hij had opnieuw drank en voedingswaren gestolen.

Het personeel herkende de man overigens nog van een diefstal op 23 juni, waarbij hij een fles whisky en tabak stal. De man heeft er meerdere veroordelingen op zitten voor winkeldiefstallen en is nog steeds gearresteerd. Het parket beslist over een eventuele procedure in snelrecht voor de correctionele rechtbank of een voorleiding bij de onderzoeksrechter.