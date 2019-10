Vader, moeder en zoon samen voor rechter na grootschalige drugshandel Bart Boterman

01 oktober 2019

14u29 0 Nieuwpoort Zes personen uit De Panne en Nieuwpoort, onder wie een vader, moeder en hun zoon, moesten zich dinsdagmorgen voor de rechtbank van Veurne verantwoorden voor drugshandel. De vader riskeert 3 jaar cel, een andere spilfiguur zelfs 4 jaar cel. Ze kijken tevens aan tegen verbeurd verklaring van 10.000 en 25.000 euro.

De zes werden vervolgd voor verkoop van speed, cocaïne en cannabis en tevens het gebruik ervan. Ze kampen of kampten allen met een verslavingsproblematiek. De recherche van de politie Westkust had tientallen telefoontaps uitgevoerd en de bewijslast was groot. De feiten dateren van 2017 en niemand van de betrokkenen ontkende. Duidelijk was dat M.C. uit Nieuwpoort en S.N. uit De Panne de spilfiguren waren. De anderen zorgden wel hand- en spandiensten of leverden drugs af om in eigen gebruik te voorzien.

Opvallend is dat M.C., zijn ex-vrouw én hun zoon alle drie terecht stonden. Volgens het openbaar ministerie had M.C. het cannabis-luik van zijn drugshandeltje aan zijn zoon overgedragen. Ook een andere ex-vrouw van M.C. stond terecht. De tweede spilfiguur S.N. uit De Panne zette dan weer een handeltje op in het appartement van zijn toenmalige vriendin, een psychiatrisch patiënte die op het moment van de feiten in een instelling zat. Volgens het openbaar ministerie stond ze de handel wel oogluikend toe en was ze op de hoogte. Ook zelf had ze eerder al verkocht en gebruikt.

De procureur vorderde voor M.C. 3 jaar en een verbeurd verklaring van 10.000 euro drugsgeld. S.N. kijkt zelfs aan tegen 4 jaar cel en de verbeurd verklaring van 25.000 euro. Voor de anderen werden celstraffen tot 12 maanden cel gevorderd, al dan niet met probatie-uitstel. Vonnis 22 oktober.