Uitslaande brand vernielt tuinhuis in Genklaan Siebe De Voogt

30 mei 2020

14u42 0 Nieuwpoort In de Genklaan in Nieuwpoort heeft zaterdag kort voor de middag een zware brand gewoed in een tuinhuis. Buren probeerden de vlammen nog tevergeefs te blussen met tuinslangen.

Het vuur brak even na 11.30 uur uit in een tuinhuis achter een woning. Vrijwel meteen sloegen de vlammen naar buiten. In afwachting van de aankomst van de brandweer gingen buren de brand met tuinslangen te lijf, maar tegen het vuur was niets meer te beginnen. Het tuinhuis en de inboedel ging in vlammen op. Ook het tuinhuis van de buren en wat planten liepen schade op. Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk.