UIT ETEN. Zitoun in Nieuwpoort Timmy Van Assche

19 november 2019

19u01 0 Nieuwpoort Nog geen half jaar geleden opende met Zitoun een opvallend restaurant haar deuren in de Kerkstraat. “Reis mee naar de geuren, kleuren en smaken van Noord-Afrika”, klinkt het verleidelijk op de website. Maar is het ook een plezant reisje?

Het eerste wat opvalt, is de inrichting: sfeervolle verlichting, een mooie tegelvloer en vooral achteraan een heel gezellige zithoek. Ook de rondboog te midden van de zaak is knap. De menukaart is beperkt, wat meteen het beste doet vermoeden naar het gebruik van verse ingrediënten. We beginnen met de rijkelijke huiscocktail (10 euro), met een goeie mix van limoen, aardbeiencoulis en gin. Als voorgerecht kiezen we voor brik (7 euro)met gehakt enerzijds en kip anderzijds. Toegegeven, van deze Tunesische specialiteit hadden we nog niet gehoord, maar het resultaat mag er zijn. Een hartige en erg smaakvolle hap, waarbij filodeeg worden opgevuld met onder meer ei en groentjes. Ook nu weer kregen we een zeer riante portie. Je zou kunnen stellen dat sommige klanten met één brik al zouden voldaan zijn voor de rest van avond.

Als hoofdgerecht opteren we voor een tajine van lam (26 euro). Ook nu weer haalt de chef alles uit de kast met een uitmuntend gekruide en riante portie. Sesamzaadjes, amandelen, pruimen en een goeie portie vlees zijn een waar feest in de mond. De foto die we van ons stoofpotje namen, doet het gerecht in werkelijkheid geen eer aan. Even meegeven dat we al sinds ons voorgerecht met een zeer degelijke fles Zuid-Afrikaanse rode wijn aan tafel zitten: een Ram ‘syrah blend’, een mix van syrah, mourvèdre, grenache en cinsaut. We dagen je overigens uit: vind nog eens een restaurant waar je een lekkere wijnfles voor amper 18,50 euro kan krijgen.

Afsluiten doen we met een gegrilde ananas met ijs (8 euro). Ook nu weer ploft de chef een groot stuk ananas op tafel - niet zomaar een schijfje, dus - dat gewoonweg puik is afgewerkt. Een traditionele muntthee sluit onze avond in stijl af. Voor de liefhebbers: op de kaart pronken ook verschillende vegetarische alternatieven.

We vinden het bijzonder knap hoe de Tunesische chef, Dali Gharbi, in zijn eentje en aan een strak tempo alle borden op tafel krijgt. De bediening is voorts zeer hartelijk en attent. Onze kelner excuseerde zich bijvoorbeeld uitvoerig - maar geheel onnodig - toen hij het kaarsje aan tafel vergat aan te steken. Gevoelig als we zijn voor achtergrondmuziek, merkten we toch een minpuntje op. Hebben ze echt geen andere muziek dan drie uur aan een stuk Khaled? Minstens vijf keer hebben we zijn hitje ‘Aicha’ moeten aanhoren. Maar laat dat de pret absoluut niet bederven. Zitoun is een pareltje en een verademing tussen de klassieke kustrestaurants. Er is ook een bed & breakfast aan de zaak gekoppeld.

Praktisch

Kerkstraat 19 in Nieuwpoort-Stad

0474/05.55.17

Van donderdag tot en met maandag van 12 tot 14 uur en van 18.30 tot 21 uur, gesloten op dinsdag en woensdag

Prijzen:

Voorgerechten: 7-20 euro

Hoofdgerechten: 18-29 euro

Desserts: 5-10 euro

Onze beoordeling:

Eten: 9/10

Comfort: 8/10

Bediening: 8/10

Sterren: 4/5