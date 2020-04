Tweedeverblijvers verenigen zich en vragen compensatie van 300 euro, burgemeester houdt been stijf: “Ik vraag van iedereen wat begrip” Gudrun Steen

30 april 2020

08u00 24 Nieuwpoort De tweedeverblijvers in Nieuwpoort voelen zich in de steek gelaten en starten daarom een petitie. Ze vragen een voucher van minstens 300 euro in verhouding tot de betaalde tweede verblijfstaks en de gemiste populairste periode van het jaar. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is niet van plan daarop in te gaan.

“Het stadsbestuur reageert niet op onze mails en nochtans hebben we er al drie verstuurd”, zegt Wim Hellinx die optreedt namens de misnoegde tweedeverblijvers van Nieuwpoort. Zelf heeft hij vier appartementen in Nieuwpoort. Wim woont in Limburg. “De tweedeverblijvers betalen per appartement jaarlijks bijna 1.000 euro taks. Ik vind het maar fair dat het stadsbestuur daarmee rekening houdt in het zoeken naar oplossingen voor alle partijen. Dat de gezondheid op de eerste plaats komt, is logisch maar de economische relance heeft ook zijn belang. Dat Nieuwpoort nog geen enkele communicatie deed naar de tweedeverblijvers of investeerders is een doorn in ons oog vandaar de petitie. We plaatsten eveneens een Facebookgroep ‘Nieuwpoort Tweedeverblijvers’ online die ruim 1800 volgers heeft.”

Voucher van 300 euro

En in de brief die de initiatiefnemers hebben gestuurd naar de burgemeester staat het voorstel om per tweedeverblijf een voucher van 300 euro te geven. “Nieuwpoort haalt ongeveer 12 miljoen euro aan tweedeverblijfsbelastingen op”, schetst Hellinx. “Het ziet er naar uit dat de verhuur pas na drie maanden kan opgestart worden. Daarom stellen we voor dat het stadsbestuur ons een bon van 300 euro geeft die we kunnen besteden bij de lokale middenstand en horeca. Daarmee zou het stadsbestuur niet enkel de tweedeverblijvers tevreden stellen maar het zou ook een boost betekenen voor de lokale economie.”

Burgemeester houdt been stijf

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) vindt het protest van een aantal tweedeverblijvers niet gepast. “Op het kustburgemeestersoverleg van deze week kwamen we overeen dat we die groep mensen als eerste terug willen verwelkomen vanaf 18 mei. We zijn niet van plan om de tweedeverblijvers een financiële tegemoetkoming te geven. Een voucher van 300 euro per tweedeverblijf zou een bijzonder grote uitgave zijn als je rekent dat we er 11.600 hebben. We investeren dat budget liever in de lokale economie en daarvan kan iedereen dan mee genieten. Onze inwoners betalen ook belasting momenteel en kunnen ook niet ten volle genieten van de dienstverlening. Ik vraag van iedereen wat begrip.”