Twee wagens van gezin op vakantie bekrast Jelle Houwen

23 juni 2019

19u06 0

In de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort deed een gezin uit het binnenland dat er op vakantie was dit weekend een onaangename ontdekking. Hun twee wagens bleken er door vandalen bekrast te zijn. Het gaat om een Volkswagen Polo en een Volkswagen Touran waar telkens enkele krassen in getrokken waren. De politie stelde een pv op.