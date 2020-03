Twee smokkelaars gearresteerd die gammel bootje met 19 transmigranten te water lieten in Noordzee Bart Boterman

14 maart 2020

18u54 48 Nieuwpoort De federale politie West-Vlaanderen heeft twee verdachten opgepakt voor de smokkel van 19 vluchtelingen op een gammel bootje richting het Verenigd Koninkrijk, eind december. De schipbreukelingen werden toen gered dankzij Nederlandse vissers, voor de kust van het Franse Duinkerke. De verdachten uit Sint-Niklaas hadden de vluchtelingen in Nieuwpoort op zee gestuurd.

Het was 29 december rond 21.20 uur toen de Franse kustwacht melding kreeg van een bootje dat stuurloos ronddobberde zo’n zeven kilometer voor de kust van Duinkerke. Het Nederlandse vissersbootje Hennie lag in de buurt werd gevraagd om poolshoogte te nemen. De vissers slaagden erin om 19 opvarenden van boord te halen. Het stuurloze bootje maakte water, dat al dertig centimeter hoog stond. Daarna namen de kustwacht en de politie het over.

Bootjes bestemd voor mensensmokkel

Al snel konden de speurders achterhalen dat het bootje in België in zee was gelaten, meer bepaald in Nieuwpoort. “Het team mensensmokkel van de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen startte een onderzoek. De koper van het bootje, een man uit Iran, kon worden geïdentificeerd en na onderzoek bleek dat hij zich niet als enige inhield met de verkoop van boten. Samen met een man uit Irak verkocht hij boten waarbij er aanwijzingen waren dat die bestemd waren voor smokkelactiviteiten. Beiden wonen in de regio van Sint-Niklaas”, zegt procureur Frank Demeester van het Brugse parket. Beiden werden op 9 maart gearresteerd tijdens huiszoekingen, in Sint-Niklaas. Tijdens de huiszoekingen werden volgens het parket boten en boordmotoren aangetroffen.

Vrij onder voorwaarden, parket in beroep

“De Brugse onderzoeksrechter besliste op basis van de elementen in het dossier om de beide personen aan te houden. Vrijdag besliste de raadkamer van Brugge om de verdachten onder voorwaarden in vrijheid te stellen maar door het openbaar ministerie werd onmiddellijk hoger beroep aangetekend zodat de verdachten voorlopig in de cel blijven”, aldus procureur Demeester. Binnen twee weken moeten de Iraniër en Irakees voor de KI in Gent komen. “We zijn tevreden dat de inspanningen vruchten hebben afgeworpen, waarbij we in dit dossier de leveranciers van de bootjes hebben kunnen identificeren en arresteren”, aldus Frank Demeester.

Zware celstraffen boven het hoofd

In januari was er ook een bootje met transmigranten dat zonk voor de kust van De Panne. De schipbreukelingen slaagden er ternauwernood in om op eigen kracht op het strand te raken. Ook daar zijn twee verdachten voor aangehouden. “De kleine bootjes waarmee mensensmokkelaars transmigranten in het Verenigd Koninkrijk proberen te krijgen, baren de landen rond de Noordzee al wekenlang grote zorgen. Het heeft aanleiding gegeven tot overlegmomenten met partners van de diverse landen. Wanneer mensen in dergelijke kleine vaartuigen op de Noordzee geduwd worden, beginnen de transmigranten immers aan een levensgevaarlijke tocht. Personen die zich bewust inlaten met de verkoop van dergelijke smokkelbootjes, maken zich schuldig aan criminele activiteiten en mogen zich wat het openbaar ministerie betreft aan zware strafvorderingen met serieuze celstraffen verwachten. Men maakt doelbewust misbruik van de kwetsbare toestand van deze transmigranten en men brengt hun leven in gevaar”, voegt Demeester nog toe.

Oproep aan verkopers van boten

Ook reguliere verkopers van boten moeten zich ervan bewust zijn dat smokkelorganisaties vandaag de dag op zoek zijn naar bootjes om transmigranten mee op zee te duwen. “Indien zij verdachte zaken vaststellen of kopers over de vloer krijgen waarvan zij vermoeden dat zij zich met criminele activiteiten inlaten, dienen zij hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Er staan immers mensenlevens op het spel”, besluit de procureur.