Twee nieuwe gezichten bij de jeugddienst Gudrun Steen

01 juni 2020

11u02 0 Nieuwpoort Robbe Dheuninck uit Lombardsijde en Jens D’hondt uit Leffinge zijn twee nieuwe gezichten bij de jeugddienst van Nieuwpoort.

Jeugdschepen Bert Gunst (CD&V) is tevreden met de versterking. “Robbe start als jeugdopbouwwerker en zoekt jongeren die op zoek zijn naar zichzelf. Dat zijn vaak mensen die niet zijn aangesloten bij een vereniging. Het is belangrijk dat ook zij een aanspreekpunt hebben. Robbe zal hen motiveren en bijsturen zodat ze steviger in de schoenen staan. Jens is het gezicht voor de georganiseerde jeugd. Samen moeten ze ervoor zorgen dat onze Nieuwpoortse jeugd de juiste keuzes maakt. De betrokkenheid van de jongeren vinden we belangrijk.”