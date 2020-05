Twee kandidaten om KSV Nieuwpoort te redden: één wil traditie behouden, andere wil volledig nieuwe start Gudrun Steen

05 mei 2020

06u30 0 Nieuwpoort Jurgen Meersch (46) uit Nieuwpoort en Youri Legein (42) uit Gistel willen de failliete voetbalclub KSV Nieuwpoort nieuw leven in blazen. Jurgen wil dat doen met behoud van de zwart-gele clubkleuren terwijl Youri kiest voor een nieuw verhaal met het neutrale witte kleur. Nieuwpoorts sportschepen Bert Gunst (CD&V) kiest geen partij.

“Het voetbal van Nieuwpoort is failliet en twee kandidaten willen een nieuwe club oprichten”, reageert Gunst. “We hebben één accommodatie en als de twee initiatiefnemers niet tot een akkoord komen en er dus twee voetbalverenigingen actief zijn dan zullen we goed moeten afspreken wie wanneer de velden gebruikt. Na één jaar werking maakt een nieuwe sportvereniging kans op subsidies. Het is positief voor het jeugdvoetbal. Het engagement komt uit de bevolking en zo hoort het.”

Jurgen en Youri verwachten snel initiatief van het stadsbestuur want tegen volgende week moeten de ploegen gevormd zijn. Er moet nog onderhandeld worden over de hoogte van de concessie en over het geld dat terugvloeit naar de voetbalclub uit drankenverkoop bijvoorbeeld.

Een discussie over clubkleuren kan niet plaatsvinden,

het moet zwart-geel blijven Jurgen Meersch

Zwart-geel bloed

De eerste kandidaat is Jurgen Meersch, al veertig jaar nauw betrokken bij KSV Nieuwpoort. Hij begon bij de jeugd, klom om tot de eerste ploeg en was ook naast het veld actief als trainer en hulp bij toernooien. “Volgend jaar zou KSV Nieuwpoort zijn eeuwfeest vieren”, reageert Jurgen. “Met een tiental geëngageerde personen hebben we al twee jeugdploegen en een eerste ploeg klaarstaan. Om een snelle doorstart te kunnen maken, hopen we op de goodwill en steun van het stadsbestuur. Voor de jeugd en eerste ploeg werken we een aparte structuur op. We willen weg van het oude systeem waarbij één geldschieter alles bepaalt en kiezen voor een gezonde, financiële basis zodat we kunnen uitgroeien tot een stabiele club. Een discussie over clubkleuren kan niet plaatsvinden, het moet zwart-geel blijven. We willen alle Nieuwpoortenaren betrekken bij het kiezen van een nieuwe naam voor onze voetbalvereniging. Twee clubs in Nieuwpoort zijn financieel en logistiek niet haalbaar.”

Wij willen een compleet nieuw voetbalverhaal schrijven. Weg van de clubkleuren maar in het neutrale wit Youri Legein

Tabula rasa

De tweede kandidaat is Youri Legein. “Ik groeide op in Nieuwpoort waar ik bij de jeugd voetbalde. Momenteel woon ik in Gistel maar we zijn aan het bouwen in Nieuwpoort dus ik keer terug naar mijn roots. Ook de zeven mensen die ik rond me heb verzameld om een nieuwe voetbalclub op te richten hebben allemaal een band met de kuststad. Wij willen een compleet nieuw voetbalverhaal schrijven. Weg van de clubkleuren maar in het neutrale wit. Uiteraard hebben we respect voor het verleden van de club maar door alle problemen die er de laatste jaren zijn geweest kiezen we voor een nieuw, positief verhaal waarin we volop de kaart van de jeugd trekken. In het eerste jaar zouden we geen eerste ploeg opstarten. Twee clubs in Nieuwpoort zou goed zijn voor de speelspanning maar één zou toch beter zijn. We wachten af wat het stadsbestuur zegt.”