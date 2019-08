Twee jetskiërs in de problemen door sterke wind op zee Siebe De Voogt

11 augustus 2019

10u29 0 Nieuwpoort Voor het strand van Nieuwpoort raakten zaterdagnamiddag twee jetskiërs in de problemen. Door een hoge golfslag werden ze van hun jetski geslingerd. Uiteindelijk konden de twee op eigen kracht weer op het droge geraken.

De hulpdiensten rukten omstreeks 16 uur massaal uit naar het strand in Nieuwpoort-Bad. Ter hoogte van de Lombardsijdestraat waren twee jetskiërs in het water beland. Ze dreven af richting Westende, waardoor er snel moest gehandeld worden. Ook de reddingshelikopter NH90 werd opgeroepen, maar keerde even snel weer terug naar de basis. De jetskiërs waren er immers in geslaagd om op eigen kracht het strand te bereiken.