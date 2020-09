Twee gewonden bij botsing in accordeonfile op E40 Bart Boterman

21 september 2020

08u30 0 Nieuwpoort Langs de E40 in Nieuwpoort, richting Brussel, is zondagavond een stevige kop-staartaanrijding gebeurd. Daarbij vielen twee lichtgewonden, onder wie een baby van een jaar.

Het incident gebeurde rond 18.30 uur in een accordeonfile die was ontstaan vanwege de uittocht van de kust richting het binnenland. Een BMW reed in op een Range Rover. Twee inzittenden van de BMW, onder wie een kind van een jaar, werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis van Veurne overgebracht. De politie en een takeldienst kwamen ter plaatse om beide beschadigde wagens takelen. Een rijstrook werd afgesloten. Door het incident dikte de file nog meer aan.