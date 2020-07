Trouwen kan voortaan ook in de Stadshalle waar meer ruimte is Gudrun Steen

03 juli 2020

09u58 0 Nieuwpoort Door de coronamaatregelen is het aantal personen in de raadzaal beperkt tot 25. Omdat dit bij een burgerlijke trouwpartij soms meer is, stipt het bestuur de Stadshalle aan als extra decor voor een huwelijk.

Tijdens de coronatijd met verstrengde maatregelen vonden in Nieuwpoort twee huwelijken plaats. “In de raadzaal is slechts plaats voor 25 personen”, licht burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) toe. “Daarom hebben we met de gemeenteraad beslist om ook in de Stadshalle burgerlijke huwelijken te voltrekken. Daar kunnen ongeveer 60 mensen coronaproof binnen. Er zijn dus twee locaties waar koppels ‘ja’ tegen elkaar kunnen zeggen. Zo kunnen we de sociale afstand steeds bewaren.”