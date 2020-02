Tractor verliest vloeibare mest aan de jachthaven: straat en auto bedekt met smurrie Bart Boterman

18 februari 2020

12u11 3 Nieuwpoort Aan de jachthaven in Nieuwpoort heeft een mestkar dinsdagmorgen heel wat vloeibare mest verloren op straat, zowel in de Redanweg als de Halvemaanstraat. Eén geparkeerd voertuig raakte daarbij besmeurd. De brandweer is ter plaatse om de smurrie op te ruimen.

De tractor met mestkar was bezig met bemesten van een akker naast de Halvemaanstraat. Bij het wegrijden van het land is echter nog drek vrijgekomen, die dus op de openbare weg terecht kwam. De scheepvaartpolitie deed de vaststellingen en spoort de vervuiler op. De brandweer werd gevorderd om het goedje op te kuisen. Allicht zal nog een factuur volgen aan de bestuurder van de tractor. Een geparkeerde wagen raakte besmeurd met mest. De eigenaar zal wellicht voor een verrassing komen te staan wanneer die bij zijn of haar voertuig komt.