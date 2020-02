Toekomst Nieuwpoorts voetbal erg onzeker na dit seizoen GUS

17 februari 2020

19u23 0 Nieuwpoort De eerste ploeg van KSV Nieuwpoort houdt er na dit seizoen mee op met in zijn kielzog ook de jeugdwerking. Het stadsbestuur zit echter rond de tafel om alsnog een oplossing te vinden voor de jeugd.

“Het klopt dat KSV Nieuwpoort er na dit seizoen mee ophoudt”, bevestigt sportschepen Bert Gunst (CD&V). “Ik voer momenteel gesprekken met ouders om hen te overtuigen in Nieuwpoort te blijven. Als de jeugd weg is, zal er totaal geen voetbal meer zijn. Dat wil ik vermijden. Ook de accommodatie blijven we ter beschikking stellen. KSV zit al jaren in slechte, financiële papieren. Momenteel zitten we met de voetbalvereniging in een rechtzaak verwikkeld omdat de huur al twee voetbalseizoenen lang niet is betaald aan het stadsbestuur. De spelers van de B-ploeg in vierde provinciale zijn dit seizoen nog niet betaald en ook die van de A-ploeg in tweede provinciale kregen hun vergoeding niet volledig. Verder zijn er onbetaalde facturen met de leveranciers.”

Jeugdcoördinator Mario Callewaert betreurt de gang van zaken. “Het rommelt al een tijdje maar tot 31 mei blijft alles zoals het vandaag is. Dat betekent voor de jeugd dat de elf jeugdploegen elke zaterdag zullen blijven trainen. Door de vele onzekerheden zal ook ik na 31 mei stoppen maar niet zonder er eerst alles aan te doen om de jeugdwerking te behouden. We zullen binnenkort met het stadsbestuur samenzitten om na te gaan hoe we uit het slop kunnen geraken.”

Nochtans gaat het sportief niet slecht met de A-ploeg. Die staat momenteel op de tweede plaats in het klassement in tweede provinciale. Bovendien is KSVN één van de genomineerden voor de titel van sportlaureaat. Het sportgala van Nieuwpoort vindt op 28 februari plaats en wordt georganiseerd door het stadsbestuur.