Thomas Catrysse opent nieuwe fietsenzaak ‘Wheels Bikestore’ in de Langestraat GUS

17 januari 2020

11u05 0 Nieuwpoort Thomas Catrysse (36) heeft in de Langestraat in Nieuwpoort zijn nieuwe fietsenzaak Wheels Bikestore geopend. Je kan er fietsen kopen of huren. Uiteraard sleutelt Thomas ook aan de tweewielers in zijn eigen atelier.

Thomas heeft de passie voor fietsen niet van vreemden. Zijn vader Bernard Catrysse runt in Diksmuide al meer dan dertig jaar een florerende fietsenhandel. “Ik groeide op in het atelier van mijn vader en hielp hem heel graag”, vertelt Thomas. Toch ging hij eerst nog twaalf jaar in de bouw werken. “Maar oude liefde roest niet en drie jaar terug startte ik langs de Kaai in Nieuwpoort Wheels Bikestore. In de Langestraat konden we een pand kopen dat vier keer groter was vandaar de verhuis. We hebben een vloot van 130 fietsen die we verhuren. Dat gaat van gewone fietsen tot elektrische en tandems. Alle fietsen die we verhuren, verkopen we ook.”

In de nieuwe zaak ligt het accent op beleving. “Op ons eigen terrein kunnen de klanten testritten maken. In de koffiehoek en de verschillende zitelementen is het heerlijk tot rust komen. We hebben een gamma voor kinderen, dames en heren. De fietsensector zit in de lift door de opkomst van de elektrische fietsen. Het was hét moment om deze investering in een nieuwe zaak te doen”, aldus nog Thomas.

Op www.wheelsnieuwpoort.be vind je alle praktische informatie, naast enkele kant-en-klare fietsroutes.