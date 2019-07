Te snel gereden eerste werkdag na bevallingsrust: verkeerscursus Jelle Houwen

01 juli 2019

Een 29-jarige vrouw moet van de politierechter in Veurne een verkeerscursus volgen nadat ze aan 92 kilometer per uur betrapt werd in zone 50. De vrouw was te laat vertrokken naar haar werk in Nieuwpoort en vloerde het gaspedaal dan maar stevig. “Ik was net teruggekomen uit bevallingsrust en heb twee kindjes”, sprak L.D. “Ik wou niet meteen te laat op mijn werk komen en wou ook niet bellen. Dus reed ik maar iets harder. Ik her er echter wel meteen uit geleerd want vertrek nu iets vroeger.” De politierechter sprak van een druk bestaand als jonge moeder en gunde vrouw nog de gunst van het volgen van een verkeerscursus. Ze heeft immers nog een blanco strafblad.