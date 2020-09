Sverre Ramakers knalt naar Vlaamse titel op 300m horden: “Ik ben toch vooral een meerkamper” Gunther Dekie

15 september 2020

19u49 1 Nieuwpoort Afgelopen weekend heeft Sverre Ramakers (MACW) de Vlaamse titel behaald op de 300m horden bij de cadetten jongens. Hij snelde naar een nieuw persoonlijk record en beste nationale jaarprestatie van 41.42. Daarnaast werd hij ook nog zesde op de 100m horden in een tijd van 14.71. “Ik wou eigenlijk vooral een snelle tijd neerzetten, maar de Vlaamse titel is natuurlijk mooi meegenomen.”

“Ik had deze winter al besloten dat ik op het Vlaams kampioenschap de 300m horden ging lopen en op het Belgisch kampioenschap allicht de 800m. Door corona is het BK weggevallen en bleef alleen nog het VK over. Ik vind hordenlopen heel leuk en op training merkte ik ook dat het allemaal heel vlot liep. Het was pas bij het bekijken van de inschrijvingslijst dat ik besefte dat ik misschien wel kans maakte op de titel. Maar eigenlijk wou ik vooral heel snel lopen en een scherp persoonlijk record neerzetten.”

En dat deed hij, want met 41.42 verpulverde hij zijn besttijd met maar liefst 2.39 seconden. Met zijn prestatie staat hij ook eerste op de nationale jaarranglijst.

Belgisch kampioen

De atleet uit Nieuwpoort is trouwens niet aan zijn proefstuk toe, want vorig jaar verraste hij vriend en vijand door als eerstejaarscadet de nationale titel op de 800m te behalen. Hij snelde toen in de B-reeks naar 2.07.69 en verschalkte op die manier alle favorieten die er in de A-reeks een tactisch steekspel van gemaakt hadden. “De Vlaamse titel is mooi, maar die nationale titel van vorig jaar schat ik toch hoger in. Vooral ook omdat het zo onverwacht was en een BK is nog altijd van een ander niveau dan een VK”, zegt hij.

Meerkamp

Sverre Ramakers valt als atleet eigenlijk op door zijn veelzijdigheid. Het is dan ook logisch dat hij aangetrokken wordt door de meerkamp. Afgelopen winter behaalde hij indoor ook al zilver op het Vlaams kampioenschap zeskamp. “De variatie van een meerkamp spreekt me vooral aan. Ik ga ook proberen om het zo lang mogelijk te blijven doen. Om daarin nog beter te worden, moet ik vooral nog veel werken aan mijn kampnummers. Ik train momenteel zo’n vijf keer per week. Sandra Stals en Kjell Provost begeleiden mij op de loop- en hordennummers, bij Tom Lingier en Inge Verhelst train ik de kampnummers. En af en toe doe ik een polsstoktraining bij Paul Vanwallegem”, besluit hij.