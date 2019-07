Stuk strand bij natuurreservaat IJzermonding niet meer toegankelijk: “Zeehonden en broedende vogels verdienen rust” GUS

06 juli 2019

11u11 11 Nieuwpoort Het strand vanaf de laagwaterlijn tot en met de zeereepduinen bij het natuurreservaat IJzermonding in Nieuwpoort is niet meer vrij toegankelijk. Je kan het enkel bezoeken tijdens natuureducatieve wandelingen.

“Wandelaars of recreanten die de hond uitlaten verstoren het broeden van de dieren”, zegt boswachter Dirk Raes. “Door dat stuk strand af te sluiten creëren we een strandzone die voldoende groot is voor de vele kustvogels die er willen rusten en broeden. Die zone geniet Europese bescherming. Met infoborden maken we het belang van het nieuwe strandreservaat duidelijk. Het is met houten paaltjes afgesloten. Geen nood, de toeristen kunnen blijven genieten van het uitzicht via de houten doorsteek die we hebben gebouwd over de duinen. Die maatregel vormt het sluitstuk van het goedgekeurde beheerplan. Eerder al hebben we het oude mosselkot afgebroken, opgespoten terreinen afgegraven, begrazing met schapen gecreëerd en de recreatieve paden verbeterd. We merken nu al de resultaten. Het meest opvallende zijn de zeehonden die de IJzermonding gevonden hebben als een plek waar ze kunnen uitrusten.” Wie deze zomer een wandeling wil maken in de IJzermonding start aan de Halvemaanstraat. Daar ligt een educatief parcours. Ook via de overzetboot kan je het natuurreservaat bereiken.