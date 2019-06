Street art op vijf villa’s langs de Nieuwpoortse Zeedijk GUS

07 juni 2019

09u14 0 Nieuwpoort Vanavond vrijdag onthult Nieuwpoort het kleurrijke kunstwerk dat prijkt op vijf villaatjes op de Zeedijk in Nieuwpoort.

Die bevinden zich tussen de Vlaanderenstraat en de Meeuwenlaan. Het gaat om vijf historische kustvilla’s die als laatste getuigen van het elitaire kusttoerisme van de twintigste eeuw te zien zijn. “Het kunstwerk is een initiatief van projectontwikkelaar Condius”, schetst burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “De Brusselse kunstenaar Oli-B gaf de villa’s kleur. Zijn werk strekt zich uit over 300 vierkante meter. Condius werkte samen met het Oostendse street art festival The Crystal Ship. Helaas zullen de kustvilla’s volgend voorjaar tegen de vlakte gaan voor een nieuwbouwproject van Condius. Er is van hen nog geen bouwaanvraag binnen maar het staat nu al vast dat we bij ons standpunt blijven dat er geen project komt van 24 bouwlagen hoog zoals Condius in maart vorig jaar voorstelde.” Het kunstwerk is te zien tot de villa’s worden afgebroken.