Strand bezaaid met zeepaddenstoelen “En ze zijn er erg vroeg bij” Bart Boterman

17 juli 2019

15u18 5 Nieuwpoort Opvallend beeld op het strand van Nieuwpoort: het ligt er bezaaid met bloemkoolkwallen, ook gekend als zeepaddenstoelen. De kwallensoort komt algemeen voor in de Noordzee, maar de timing is opvallend. “Ze zijn er erg vroeg bij. Normaal gezien stranden ze pas in het najaar”, zegt Luc David van Natuurpunt.

De bloemkoolkwallen zijn lichtblauw van kleur en voeden zich met acht mondlobben, lijkend op de textuur van een bloekool. Tentakels bezitten de kwallen niet, waardoor ze ongevaarlijk zijn of hoogstens lichte irritatie veroorzaken. “Dit jaar zijn ze heel vroeg. De kleintjes werden al begin juni waargenomen, maar nu stranden ook de grote exemplaren die normaal gezien pas in de herfst aanspoelen. Hier in de volksmond noemen we ze ook ‘kletskoppen’ of een ‘Duitse helm’”, zegt Luc David van Natuurpunt.

De zeepaddenstoelen of bloemkoolkwallen kunnen een diameter van 30 tot 70 centimeter bereiken en groeien naar mate er meer plankton in zee zit. Ook de kompaskwallen zijn al meermaals gesignaleerd aan de Belgische stranden. Die hebben wel tentakels en zijn dus gevaarlijk.