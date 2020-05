Straf met uitstel voor man die tijdens ruzie arm huisgenote brak: “Zonder alcohol is hij braafste mens die je kan tegenkomen” Bart Boterman

19 mei 2020

19u00 0 Nieuwpoort Een 36-jarige man uit Nieuwpoort is tot 30 maanden cel met uitstel veroordeeld voor ernstige slagen en verwondingen én weerspannigheid tegenover de politie. Op 28 februari brak hij zwaar onder invloed van alcohol de arm van zijn 66-jarige huisgenote terwijl hij haar glas Duvel probeerde af te pakken. En toen de politie arriveerde, probeerde hij een dienstwapen van een politie-inspecteur te bemachtigen.

Het 66-jarige slachtoffer uit Nieuwpoort had een echtscheiding achter de rug, kampte met een zwakke gezondheid en voelde zich eenzaam. Ze nam Davy V., die op het slechte pad was geraakt door alcoholmisbruik, in huis. Samen leefden ze in een piepkleine studio.

Aan de politie vertelde Davy V. achteraf dat hij de vrouw als moederfiguur beschouwde, maar op 28 februari was daar niets van te merken. Samen waren ze naar café Marco Polo in Nieuwpoort geweest, maar daar krijgt V. al lang geen alcohol meer na verscheidene uitspattingen in het verleden. Hij dronk evenwel stiekem een fles wodka op het toilet. De gemoederen raakten verhit in het café en hij vertrok naar de studio. Het slachtoffer kwam enkele uren later achter en belde aan.

Hij stelde zich agressief op en probeerde zelfs het dienstwapen van een inspecteur te stelen. De politie moest hem uiteindelijk met de handen en voeten vastbinden Openbaar Ministerie

“Davy V. moet zo zwaar onder invloed zijn geweest dat hij het slachtoffer niet meer herkende. Hij bleef vragen wie ze was en er ontstond ruzie en geweld op de gang. In de zetel hield hij de vrouw in bedwang en daardoor brak hij haar arm. Uiteindelijk slaagde ze er nog in om de politie te bellen”, sprak de procureur op het proces in Veurne. Toen de politie aankwam, was hij nog steeds uitzinnig. “Hij stelde zich agressief op en probeerde zelfs het dienstwapen van een inspecteur te stelen. De politie moest hem uiteindelijk met de handen en voeten vastbinden”, aldus het Openbaar Ministerie. Er werd 20 maanden effectieve celstraf gevorderd.

Spuwen in coronatijden

Volgens de advocaat van het slachtoffer kampt de vrouw nog steeds met implicaties door de armbreuk en onderging ze al meerdere operaties. Ook de politiemensen stelden zich burgerlijke partij. Hun advocaat pleitte dat Davy V. ook spuwde in hun richting. De coronacrisis zat toen in de beginfase.

De advocaat van Davy V. pleitte dat zijn cliënt van nature geen slecht persoon is, maar wel een probleem heeft met alcohol. Davy V. dronk naar eigen zeggen een vijftal Duvels per dag. “We moeten aan zijn drankprobleem werken, zodat hij hier niet meer terug staat. Zonder alcohol is hij in de gevangenis de braafste mens die je kan tegenkomen. Ik pleit voor een straf met uitstel onder strikte voorwaarden om aan zijn probleem te werken”, aldus meester Kim Devoldere.

Straf met uitstel onder strikte voorwaarden

De rechter had uiteindelijk oren naar dat pleidooi. Er werd 30 maanden cel uitgesproken - weliswaar meer dan de vordering van het Openbaar Ministerie - maar wel met probatie-uitstel. Dat betekent dat Davy V. de gevangenis mag verlaten, mits naleving van strikte voorwaarden. Zo moet hij zich laten controleren op alcohol- en geneesmiddelenmisbruik aan de hand van bloedstalen, moet hij verplicht antabuse (medicatie waar je ziek van wordt als je toch alcohol drinkt) nemen onder toezicht en is er een contactverbod met het slachtoffer opgelegd.

Het slachtoffer krijgt een provisie van 750 euro toegewezen, maar die schadevergoeding kan later nog oplopen. Twee politieagenten krijgen een schadevergoeding van 350 en 200 euro.