Stad investeert 80.000 euro in aankoop containerklas voor gemeenteschool De Pagaaier Gudrun Steen

24 februari 2020

Nieuwpoort Het gaat goed met de gemeenteschool De Pagaaier in het Nieuwpoortse dorp Sint-Joris. Zo goed zelfs dat een uitbreiding zich opdringt. Daarom koopt het stadsbestuur een container aan.

Directeur Ann Peel is tevreden. “We vragen al jaren om een uitbreiding. Onze dorpsschool telt momenteel 149 kinderen van de kleuterklas tot het zesde leerjaar. We willen de grootste groepen graag meer opsplitsen en zeker ook een zorglokaal inrichten. De container die het stadsbestuur zal aankopen is 54 vierkante meter groot. Van zodra die ingericht is als klaslokaal hebben we in onze school een extra polyvalante ruimte voor zorgbegeleiding, levensbeschouwelijke vakken en om in te vergaderen. We zullen de containerklas plaatsen in de tuin van onze school. Er hoeven zeker geen bomen gekapt te worden. Eén van de grote voordelen van De Pagaaier is dat we voor- en naschoolse kinderopvang kunnen aanbieden.”

N-VA merkt op dat het risicovol is om al een container aan te kopen zonder dat de vergunning in orde is. Pro Nieuwpoort stelt zich de vraag wat er met de container zal gebeuren als die binnen een aantal jaar niet meer nodig zou zijn. De oppositie onthield zich bij de stemming in de gemeenteraad.