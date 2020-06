Stacaravan gestolen op Camping Kompas Bart Boterman

15u59 0 Nieuwpoort Op een Camping Kompas in de Brugse Steenweg in Nieuwpoort is een stacaravan gestolen. De eigenaar uit Heist-op-den-Berg zakte voor het eerst sinds halfweg november af naar de camping maar trof een lege staanplaats aan.

Hij deed aangifte bij de politie. Het zou gaan om een nieuwe stacaravan, aangekocht in 2018 als tweede verblijf. Er was wintertoezicht geregeld, maar door corona zou dat niet grondig zijn uitgevoerd. Wanneer de stacaravan precies gestolen is, is onduidelijk. Het moet gebeurd zijn tussen halfweg november tot afgelopen maandag.