Spring- en zwemplezier tijdens Aqua-Niepo

30 juli 2019

08u27 7 Nieuwpoort Beginnen de kinderen zich te vervelen in de zomervakantie? Op 1 en 2 augustus pakt Nieuwpoort uit met Aqua-Niepo. Het zwembad wordt dan omgetoverd tot een groot ravotparadijs.

“Tussen 13.30 en 17 uur plaatsen we opblaasbare glijbanen, een waterschuifbaan en springkastelen”, nodigt sportschepen Bert Gunst (CD&V) uit. “Ook de aanpalende ligweide richten we in. Jaar na jaar merken we een groeiend succes. Het zwembadteam staat klaar om alles veilig te laten verlopen. Aqua-Niepo is niet het enige evenement in ons zwembad. Doorheen het jaar programmeren we elke woens- en zaterdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur een ravotnamiddag met opblaasbare obstakels.” Een ticket voor Aqua-Niepo kost in voorverkoop vier euro en de dag zelf vijf euro. Beurtenkaarten, abonnementen en groepstarieven zijn niet van tel op 1 en 2 augustus.