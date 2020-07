Sporten en spelen in het vernieuwde Prins Mauritspark Gudrun Steen

06 juli 2020

14u58 2 Nieuwpoort Nu de zomervakantie is gestart, opende het Nieuwpoortse stadsbestuur zijn vernieuwde Prins Mauritspark. Een piratenspeelpleintje en outdoor fitnesstoestellen zorgen voor extra beleving. Dit najaar pakt de kuststad nog z’n ideeëntuintjes aan.

Het Maritiem Park en het Prins Mauritspark vormen samen de groene gordel tussen Nieuwpoort-Stad en -Bad. Niet alleen de paadjes en het zitmeubilair zijn vernieuwd, ook de belevingswaarde is opgekrikt. Pronkstuk op het speelpleintje is het piratenschip dat kinderharten van twee tot twaalf jaar sneller zal doen slaan. Het is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Nog nieuw zijn de vier bewegingseilanden met telkens vijf fitnesstoestellen. Samen met het Maritiem Park komt dat op 45 bewegingstoestellen in openlucht.

De derde en laatste fase is de opwaardering van de ideeëntuintjes. Die werken staan dit najaar gepland. Dan zal Nieuwpoort ook de groene zones nog eens inzaaien want door de droogte liggen de graspartijen er niet zo fris bij. Het totale kostenplaatje van de herinrichting van het Prins Mauritspark bedraagt 1,9 miljoen euro. Toerisme Vlaanderen helpt subsidiëren.