Sociaal Huis luidt alarmbel: tien procent meer aanvragen voor leefloon dan vorig jaar Gudrun Steen

14 mei 2020

14u41 0 Nieuwpoort Door de coronacrisis komen steeds meer mensen in financiële problemen terecht. Dat bevestigen ze bij het Sociaal Huis in Nieuwpoort. Daar stijgt het aantal mensen dat een leefloon aanvraagt. Er worden ook dubbel zo veel voedselpakketten wekelijks verdeeld.

“In maart en april vorig jaar noteerden we 87 en 82 mensen die recht hadden op een leefloon. Een jaar later waren er dat in beide maanden tien meer”, stelt Jolien Depondt van het Sociaal Huis vast. Ook de grotere nood aan voedselpakketten is opvallend. “Voor de coronacrisis verdeelden we wekelijks twaalf voedselpakketten, momenteel zijn er dat 25 per week. Samen met een privépartner leveren we voor zeven euro een warme maaltijd aan huis.”

Eenzaamheid

Naast de aanpak van de kansarmoede zet het Sociaal Huis zich ook in voor de strijd tegen de eenzaamheid. “We hebben het project Zilverpunt opgestart”, duidt schepen Jos Decorte (CD&V). “ We bellen alle 85-plussers op en wie dat wenst contacteren we elke week. Momenteel genieten 45 alleenstaanden van dat aanbod. Twee vrijwilligers bellen hen op voor een babbeltje. We kunnen op 45 vrijwilligers een beroep doen momenteel en daarvoor zijn we hen dankbaar. Die hebben al 31 mensen uit de nood geholpen. Dat gaat van boodschappen doen tot bestellingen ophalen.”

Nog een leuk weetje. Bij het Sociaal Huis in de Astridlaan 103 in Nieuwpoort staat een verzamelton voor zelfgemaakte mondmaskers. Nadat ze gewassen zijn worden die verdeeld onder kwetsbare gezinnen en vrijwilligers.