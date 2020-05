Slaat de verveling toe bij de kinderen? Stad Nieuwpoort zorgt voor knutselplezier Gudrun Steen

20 mei 2020

14u22 1 Nieuwpoort Medewerkers van het Huis van het Kind verdelen 85 anti-verveelpakketjes bij Nieuwpoortse gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben. Maar iedereen kan zo’n pakket downloaden via de stedelijke website.

Een pakket bestaat uit een opdrachtenboekje, knutselmateriaal, een gezelschapsspel en een pannenkoekenmix. Het anti-verveelboekje is er voor iedereen. Je kan het downloaden op de website van de stad. Wil je een papieren exemplaar? Vraag het dan aan via de bib aan huis die ook via de stedelijke website bereikbaar is. Kinderen mogen hun tekening of knutselwerk afgeven aan het sociaal huis of doormailen naar oonie@nieuwpoort.be.

Op de Facebookpagina van de stad zijn er trouwens regelmatig interactieve momenten voor kinderen en jongeren. Dat gaat van digitaal knutselen tot online voorleesmomenten.