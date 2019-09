Sla het golfballetje raak aan zee of in het stadscentrum GUS

23 september 2019

19u54 0 Nieuwpoort Het Antwerpse bedrijf City Golf Tours heeft zijn concept voorgesteld in Nieuwpoort. Zowel aan zee als in de stadskern zijn zeven locaties aangeduid waar stadsgolf mogelijk is. Spelenderwijs de bezienswaardigheden ontdekken, dat is het concept.

In Nieuwpoort-Bad vormen het strand, de Zeedijk, de Lombardsijdestraat bij het kunstwerk van Jan Fabre, Ysara, de promenade, het Prins Mauritspark en de Artanlaan de locaties. In het centrum zijn dat het Marktplein, de Duvetorre, OLV-kerk, Leopold II-park, Astridpark, de vismijn en het Kaaiplein. Je kan kiezen voor een traject van zes of negen holes. Het ene duurt twee uur en kost 20 euro per persoon, het tweede drie uur en 25 euro. In dat bedrag zitten het materiaal, de verzekering en de begeleiding. De bedoeling is dat je targets raakt. Dat kunnen bijvoorbeeld een boom, zitbank of vlaggetje zijn. Er worden dus geen holes in de grond geboord. Spelen doen de deelnemers met iets zachtere golfballetjes dan gewoonlijk. Nieuwpoort is de negende West-Vlaamse stad waar stadsgolfen kan. De overige zijn Kortrijk, Roeselare, Oostende, Waregem, Ieper, Veurne, Diksmuide en Izegem. Vooraf reserveren is verplicht en kan via info@city-golf.be of 0498 39 56 94. Info: www.city-golf.be.