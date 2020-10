Sint-Bernarduscollege investeert kwart miljoen euro in multifunctionele sportzaal Gudrun Steen

07 oktober 2020

07u00 0 Nieuwpoort Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) subsidieert de vernieuwing van de vloer in de sportzaal van het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort met 69.000 euro. De school hoopt op een extraatje want het wil de ruimte ook gebruiken voor de jaarlijkse quiz en bezinningen.

De huidige sportzaal bij het college in het hart van Nieuwpoort is al meerdere decennia oud. In de vloer zit asbest maar directeur Rik Vermeersch benadrukt dat dat niet schadelijk is voor de 250 leerlingen die er school lopen. “We hebben de luchtkwaliteit dubbel laten controleren en zo weten we dat de jongeren geen gevaar lopen. De vloer is na vijftig jaar helemaal versleten. We willen onze sportzaal ook voor andere activiteiten gebruiken en daarom kiezen we voor een polyvalente vloer. We hopen dat we de werken begin volgend jaar kunnen uitvoeren. Onze leerlingen zwemmen dan in plaats van de sportzaal te gebruiken. Het zou een tweetal maanden duren om de vloer te vernieuwen.”

Ruimer gebruik

Om het tot een multifunctionele zaal te maken, zijn extra investeringen nodig. Voor die tweede fase wacht de school nog op subsidies. “De bestaande houten wandbekleding zullen we wegnemen en gedeeltelijk vervangen door akoestische materialen”, blikt Vermeersch vooruit. “Verder plannen we een glazen balustrade en een metalen constructie met veiligheidsnet. Ook de verlichting zullen we vernieuwen en de deuren vervangen we door brandwerende exemplaren. De aanpalende lokalen zullen we schilderen.”

De sporthal zal niet enkel open staan voor de lessen lichamelijke opvoeding en naschoolse sport maar ook voor andere evenementen zoals de jaarlijkse quiz en de schoolbezinningen. “We optimaliseren daarom de klank, het licht en de projectie. De twee fasen samen kosten een kwart miljoen euro. De subsidie voor het eerste deel van de werken is goedgekeurd. Het is nu wachten op het vervolg. Daarna kunnen we plannen. We hopen op minstens zestig procent subsidies.”