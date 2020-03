Schrijnwerkerskoppel maakt van de nood een deugd en naait mondmaskers Gudrun Steen

21 maart 2020

11u02 0 Nieuwpoort Bart Lammaing (35) en Jessica Leyne (30) hebben hun timmer- en schrijnwerkersbedrijf in Nieuwpoort gesloten. “Mijn man leerde me werken met de naaimachine en nu maken we volop mondmaskers nadat bevriende verpleegsters daarvoor een oproep lanceerden”, zegt Jessica.

Bart en Jessica zijn een ondernemend koppel. Naast hun timmer- en schrijnwerkersbedrijf hebben ze dit jaar het merendeel van hun spaarcenten gestopt in MotoMentals. Dat is een bedrijf dat mensen zal steunen tijdens motorreizen en hun motorrijopleiding. “Jammer genoeg sloeg de coronacrisis toe nog voor we MotoMentals konden beginnen promoten”, zegt Jessica. “Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Bart zag een oproep van bevriende verpleegsters die nood hadden aan mondmaskers. Hij kon naaien, heeft het mij geleerd en nu maken we van ’s morgens tot ’s avonds gratis maskers. Mochten we onze normale tarieven aanrekenen dan zouden we aan 45 euro per masker zitten maar dat doen we bewust niet. Eigenlijk hopen we dat onze actie anderen aanspoort om hetzelfde te doen want we doen dit niet als hobby. Er is werk genoeg aan het huis, in het atelier en aan de motoren die klaarstaan om het nieuwe bedrijf te starten maar soms moet je je prioriteiten stellen. Wat is er nu belangrijk?”

Ik ben zelf herstellende van een ziekte en besef dus maar al te goed hoe belangrijk ene goede gezondheid is Jessica Leyne

Jessica is nog steeds herstellende van het Guillain-Barré syndroom. “Dat is een auto-immuunziekte die de zenuwen en spieren aantast. Ik kreeg het vorig jaar in februari waardoor ik maanden niet of maar half kon werken, in augustus herviel ik. Daarnaast heb ik enkele weken geleden het syndroom van Tietse ontwikkeld. Dat is een kraakbeenontsteking van de borstkas. Ik besef dus maar al te goed hoe belangrijk een goede gezondheid is. We lanceerden onze actie via sociale media en de respons was fantastisch. Dit geeft moed om door te gaan. De Nieuwpoortenaren schonken ons naaimachines, stof, linten en naaigaren. We maken de maskers volgens het patroon op www.maakjemondmasker.be, goedgekeurd door de FOD Gezondheid. Die beschermen je niet volledig maar dienen als voorzorgsmaatregel. Ze zijn voor niet-medisch personeel en mensen die aan thuishulp doen. Het is nog wat zoeken hoe we de maskers kunnen verspreiden. Zelf verdienen we er niets aan maar dat hoeft ook niet. Misschien redden we één leven met onze mondmaskers. Dat is voor ons al genoeg. De eerste twaalf maskers hebben we meegegeven met een bevriende thuisverpleegster.”