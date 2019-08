Schrijf je tijdig in voor de zeezeildag GUS

19 augustus 2019

11u19 0 Nieuwpoort De jaarlijkse zeezeildag voor het goede doel vindt zondag 8 september plaats. Voor wie het wat rustiger wil, is er ook een tocht op de IJzer.

De Fifty One club Westkust organiseert zijn benefietevenement samen met de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort en ook met de steun van de schippers van de VVW Westhoek. Wie kiest voor de zeevaart komt om 11 uur naar de Watersportlaan 11. Je krijgt een lunch mee aan boord en geniet van een tocht van ongeveer vier uur op zee. Nadien volgt een receptie. Opteer je voor de riviervaart dan zijn de deelnemers om 10 uur welkom langs de IJzer 55. Met de motorjacht vaar je naar Diksmuide en terug. Ook in dat arrangement zitten de lunch en receptie inbegrepen. Het kost 30 euro per persoon, alles inbegrepen. Voor kinderen van 7 tot 14 jaar is dat 15 euro. Inschrijven kan via www.varenvoorhetgoededoel.be. De opbrengst gaat naar De Sleutel en Sail4Children, twee organisaties die zich inzetten voor een betere en gezondere toekomst voor jongeren en kinderen.